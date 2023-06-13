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Yaramazlara biraz batar!

Dolar ve avro kurlarında yükseliş devam ediyor

Geçen hafta her gün rekor yenileyen dolar/TL ve avro/TL’de yükseliş sürüyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kur serbest bırakıldı.


Dolar/TL ve avro/TL geçtiğimiz hafta her gün rekor yeniledi.

Dünü 23,63’ten kapatan dolar/TL şu an 23,67 seviyesinde seyrediyor. Kur, sabah 07:28’de 23,71’i gördü.

Avro/TL’yse dünü 25,35’ten kapatırken şu an 25,6 seviyesinde. Kur, sabah saat 8:05’te 25,7’ye dayanmıştı.

Dolar/TL, haftaya yeni rekorla başladı

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