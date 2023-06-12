Dolar/TL, haftaya yeni rekorla başladı

Geçen hafta her gün rekor yenileyen ve 23,56’yı gören dolar/TL kuru, gece saatlerinde 23,66 seviyelerini gördü.

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İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kur serbest bırakıldı.

Dolar/TL geçtiğimiz hafta her gün rekor yeniledi.

Haftanın ilk iş gününde dolar/TL, gece saatlerinde 23,60’ı aşarak yeni bir rekor kırdı.

Avo/TL ise 25,40 seviyelerinden işlem görüyor.