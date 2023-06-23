İktidar, LGBTİ+ derneklerini kapatmaya hazırlanıyor

ALTAN SANCAR

AKP’nin gündeme getirdiği ve Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen, ama Genel Kurul gündemine gelmeyen anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde LGBTİ+ derneklerinin kapatılmasının önü açılacak. AKP kulislerinde anayasa değişikliği sonrası Dernekler Kanunu’nda ‘uyum yasaları’ çerçevesinde düzenleme yapılabileceği konuşuluyor.

Fotoğraf: Reuters

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ çıkışları kapsamında yayınladığı bir videoyla başörtüsüne dair bir kanun teklifi vereceklerini duyurmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhur ittifakı olarak anayasa değişikliği teklifi sunacaklarını ve buna ‘ailenin korunması’ amacıyla bir madde ekleneceğini söylemişti. Hazırlanan anayasa değişikliği teklifine LGBTİ’lere karşı anayasanın 41’inci maddesinin başlığı ‘Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları’ diye değiştirilirken, maddeye “Evlilik birliği, ancak kadınla erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” hükmü eklenmesi istendi. Ayrıca teklifin gerekçesinde “Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak devletin asli görevidir” ifadelerine yer verildi.

Öncelikli ele alınacak

AKP kulislerinde konuşulanlara göre, teklifin bu yasama döneminde öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. AKP’liler teklifin hızlıca ele alınmasının ve yürürlüğe girmesinin ‘önemli’ olduğunu belirtirken, muhalefet açısından bunun ‘büyük bir sınav’ olacağı dile getiriliyor.

Diken’e konuşan AKP’li bir yönetici anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde LGBTİ derneklerinin de faaliyetlerine ‘hızlıca’ son verileceğinin altını çiziyor. AKP’li yönetici şöyle dedi: “Muhalefet Türk aile toplumu açısından ne kadar samimi hep birlikte göreceğiz. Özellikle kendilerini toplumumuza ‘değerlerine sıkı sıkıya bağlı’ olarak tanımlayan partilerin burada alacağı tavrı merakla bekliyoruz.”

‘Hızlıca kurtulmamız gerek’

AKP’li ismin aktardığına göre, LGBTİ+ derneklerinin kapatılması da gündeme alındı: “Aslında dernekler yasasında değişiklikle bu mümkün olabilirdi. Ama bunun karşısında yüksek mahkemelere başvurular olacaktı ve buradan çıkacak kararları bilemeyiz. Bizim hızlıca bu yayılan sapkınlığın örgütlenmiş halinden kurtulmamız gerekiyor. Bu nedenle anayasa değişikliği sonrası, uyum yasalarıyla dernekler yasasında değişiklik yapılacak. Ardından da bu yapılar hızla kapatılabilecek, çünkü faaliyetleri anayasanın dışında olacak.”