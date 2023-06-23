Uzman uyardı: Yol hipnozuna yakalanmayın

Uzman klinik psikolog Begüm Demir, bayram tatilinde sürücüleri ‘yol hipnozu‘na karşı uyardı. Demir, yol hipnozuna yakalanmamak için iki-üç saatte bir, 15-20 dakikalık mola verilmesi gerektiğini söyledi.

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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nden Demir’in verdiği bilgiye göre yol hipnozunda, gözler açık olsa da zihin uykuyla uyanıklık arasında kalıyor. Bu da idrak ve bellek seviyesinde azalmaya yol açıyor.

Otoyollarda daha sık görülüyor

Yol hipnozunun otoyollarda, güzergahın düz ve tekdüze olduğu durumlarda daha sık ortaya çıktığını belirten Demir, şunları söyledi: “Yol boyunca aynı manzaraların tekrar etmesi, sürekli aynı ritimde müzik çalması ve sessizlik, sürücünün hipnoza girmesine zemin hazırlayabiliyor. Yol hipnozu yaşayanların dikkati azaldığı için önlerine çıkan araç ya da başka nesneleri ayırt etmede güçlük yaşayabiliyor. Yolculuğun son 15-20 dakikası hakkında hiçbir şey hatırlamaz. Trafik ışıkları ve yön tabelaları dahil. Hatta farkında olmadan araç hızını artırabilir, azaltabilir veya şerit değiştirebilir. Bu da sürüş güvenliğini tehlikeye atar.”

Uykunuzu alıp, yola çıkın

Yol hipnozundan korunmada en etkili yöntem, uykuyu almış ve dinlenmiş olarak direksiyon başına geçmek. İki-üç saatte bir, 15-20 dakikalık mola vererek yola devam edilmesinin de faydası büyük. Günün karanlık saatlerinde melatonin hormonunun seviyesi artar, zihin ve bedenin uyku haline geçme süresi kısalır. Bundan dolayı uzun yolculuklarda gündüz saatlerini tercih etmek de yol hipnozu ihtimalini azaltabilir.

Demir, yol boyunca farklı ses uyarıları olmasının da faydası olduğunu anlattı: “Ara sıra farklı ritimlerde müzik dinlemek, zihni monotonluktan uzak tutmaya yardımcı olur. Yolculuk sırasında sürücüye eşlik eden birisinin olması ve konuşması zihnin uyanık kalmasına yardım edebilir. Ek olarak hoparlörle yapılsa da telefon görüşmesinin kısa tutulması dikkatin dağılmaması için önemli.”

Kenara çekin, dinlenin

Gözlerde bulanıklık, göz kırpmada sıklık, gözün belli bir noktaya sabitlenmesi, sürüş esnasındaki hareketlerinin otomatikleşmesi, yol hipnozunun diğer belirtileri. Demir, “Bu belirtileri kendisinde fark edenlerin aracını uygun bir alana çekerek dışarı çıkması, temiz hava alarak esneme hareketleri veya kısa yürüyüşler yapması, bedendeki kan dolaşımını artırmasında fayda var” dedi.