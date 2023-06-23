Almanya yolcularına duyurulur: Sağcılar yükseliyor

Almanya’daki bir kamuoyu araştırmasına göre, sağ popülist parti AfD (Almanya İçin Alternatif), oy oranını yüzde 19’a çıkararak ülkedeki en büyük ikinci siyasi güç durumuna geldi. AfD’ye oy vereceğini söyleyenlerinse en büyük gerekçesi ‘göç.’

Fotoğraf: AA

Araştırmaya göre, muhalefetteki aşırı sağcı AfD, iktidardaki üçlü koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranını geçti. Anket sonucuna göre AfD’nin oy oranı yüzde 19’a yükseldi, SPD’nin oy oranıysa yüzde 17’ye geriledi.

Bundan önce haziran başında yapılan ankette iki parti de yüzde 18’lik oy oranıyla ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) ardından ikinci sırayı paylaşmıştı.

DW Türkçe, Almanya’nın kamu yayın kurumu ARD’nin düzenli olarak yaptığı araştırmanın bu ayki sonuçlarını aktardı.

Anket, aynı dönemde oy oranı değişmeyen CDU’nun yüzde 29’la birinci sırada olduğunu ortaya koyuyor.

SPD de bir puanlık kayıpla, AfD’nin bir puan gerisine düştü. Koalisyon hükümeti ortaklarından Yeşillerin oyu da yüzde 15’te sabit kaldı. Geçen ankette de aynı olan bu oran, Eylül 2021’den bu yana partinin en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor. Koalisyonun küçük ortağı, liberal Hür Demokrat Parti (FDP) de bir puanlık kayıpla yüzde 6’ya geriledi.

Muhalefetteki Sol Parti’yse anket sonucuna göre, şu anda seçim olması halinde yüzde 4’lük oy oranıyla yüzde 5 olan seçim barajının altında kalabilir.

En büyük sorunları göç

Seçim olması halinde oyunu AfD’ye vereceğini söyleyen her üç kişiden ikisi, ülkeye yönelik göçü en önemli sorun olarak değerlendiriyor.

AfD’nin oy oranı doğuda daha yüksek

Öte yandan AfD’nin oy oranı doğu Almanya’da bulunan eyaletlerde daha yüksek durumda.

Alman hükümetinin antisemitizmle mücadeleden sorumlu görevlisi Felix Klein AfD’ye doğu Almanya’daki artan onayla ilgili endişelerini dile getirdi.

Klein “Toplumda genel olarak artan memnuniyetsizlik orada (doğuda) batıya oranla daha da güçlü bir şekilde kendini gösteriyor” şekline konuşan Klein, “İnsanlar öfkelerini boşaltmak istiyor” dedi.

Yeni göç düzenlemesi

Öte yandan SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümeti, ülkeyi nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasını bugün onaylayabilir. ‘Fırsat Kartı’ ve ‘Mavi Kart’ uygulamalarıyla, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen göçmenleri ülkede istihdam etmenin yolu açılacak.