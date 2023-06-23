Ekonomistlere göre Erkan ‘beklentiyi yönetemedi’

Ekonomistler, faizin 6,5 puan artırılmasına rağmen döviz kurunun fırlamasını, Merkez Bankası başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan’ın ‘beklentiyi yönetememesi’ne yordu.

Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan. (AA)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in, Merkez Bankası Başkanlığı’naysa Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla uzun süredir arka kapı satışlarıyla dizginlenen kur, serbest bırakıldı. Dünse Merkez Bankası, faizi 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çekti.

Ancak bu artış beklentinin altında kalınca dövize ‘ters’ tepki yaptı. Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Dolar/TL gece saatlerindeyse 25,46 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı. Avro kurundaysa 27,88 TL seviyesi görüldü.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajda, eski Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal’ın yeniden göreve gelmesini istedi.

Şatıroğlu, şunları kaydetti:

“Faiz artışı azdı çoktu tartışması yanlış bakış açısını gösteriyor. Faiz artışı beklentinin çok altında kaldı. Erkan beklenti yönetimini yapmadı veya yapamadı. Neticede bu beklenti oluştu. Yanlıştan ders çıkarılması lazım. Veya yol yakınken dönülsün ve Naci Ağbal göreve gelsin.”

Faiz artışı azdı çoktu tartışması yanlış bakış açısını gösteriyor. Faiz artışı beklentinin çok altında kaldı. Erkan beklenti yönetimini yapmadı veya yapamadı. Neticede bu beklenti oluştu. Yanlıştan ders çıkarılması lazım. Veya yol yakınken dönülsün ve Naci Ağbal göreve gelsin. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) June 23, 2023

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara da faiz artışı sonrası fırlayan döviz kurunu gösteren bir tablo paylaşarak şunları yazdı: “Tarihinin en yüksek faiz artışını yaptığın gün kuru böyle sıçratabilmek herkese nasip olmaz.”