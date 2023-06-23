Morgan Stanley, iki ayda 5 puan faiz artışı daha bekliyor 

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın politika faizini iki toplantıda toplam 500 baz puan daha artırarak ağustosta yüzde 20’ye çıkarmasını bekliyor.

Morgan Stanley’in yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 49.

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Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk’un dün faiz kararına ilişkin bir not yayımladı. Karar metninde açık şekilde enflasyona odaklanıldığı ama sözlü yönlendirmenin bu kadar net olmadığı vurgulandı.

Notta faiz artırımının önemli bir adım olduğu ama enflasyonu düşürmek için daha güçlü adımlar gerektiği belirtildi.

BloombergHT’nin aktardığına göre raporda şunlar kaydedildi: “Yüzde 40 civarında mevcut enflasyon, liradaki zayıflık, asgari ücret ve memur maaşı zamları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak aralıkta yüzde 49 civarında yıllık enflasyon bekliyoruz. Politika seti makro düzeltmeye yardımcı olacak ama politikalara reel faizlerde normalleşmenin eşlik etmesi gerekiyor.”

Merkez Bankası’nın faiz kararı

Hazine ve Maliye bakanlığına Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığınaysa Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla uzun süredir arka kapı satışlarıyla dizginlenen kurlar serbest bırakılmıştı. Ekonomi politikalarının da ‘normalleşeceği’ düşünülüyordu. Dün de bu bağlamda Merkez Bankası politika faizini 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çekti.

Kur uçtu

Ama bu artış beklentinin altında kalınca dövize ‘ters’ tepki yaptı. 23,5 seviyesindeki dolar/TL, faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Saat 16:00 itibariyle dolar/TL 25,12, avro/TL’yse 27,35 seviyesinde.

Kurların tepkisini gören Şimşek dün ve bugün açıklamalarla piyasayı sakinleştirmeye çalıştı ama pek işe yaramadı.

Deutsche Bank analisti: Hayal kırıklığı

Almanya merkezli banka Deutsche Bank da Merkez Bankası’nın beklentilerin altında kalan faiz artışı sonrasında yayımladığı analizinde yıl sonu enflasyonun yüzde 50’ye yakın bir seviyede geleceğini öngörmüştü. Gelişmeyi ‘hayal kırıklığı’ olarak gören banka analistleri, kararın yatırımcıları ikna etmediğini belirtmişti. Banka, faiz tahmini de şöyle duyurmuştu: “Birçok değişken düşünüldüğünde mevcut durumda tahmin edilmesi imkansız olsa da yıl sonuna kadar yüzde 25 (veya üstünde) faizde kalınması gerektiğine inanıyoruz. Nihai faiz tahminimiz yüzde 27’yle değişmedi.”