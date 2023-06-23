Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanları hangi alanda çalışacak?

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran’da aldığı kararla 4 Haziran öncesi çalışmaya başladığı tüm danışmanlarıyla yollarını ayırmıştı. Kılıçdaroğlu, bunun ardından Özgür Yici ve Mustafa Bilgiç’i başdanışman olarak görevlendirdi. İki ismin örgütlenme ve yerel yönetimler alanında çalışması bekleniyor.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf



Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’taki seçim yenilgisinin ardından partisinde ortaya çıkan ‘değişim’ talebi karşısında danışmanlarını görevden almıştı. Bu kararla partide 4 Haziran 2023 öncesi göreve başlayan 80’den fazla danışmanla yollar ayrılmıştı. Görevden almaların ardından yapılan ilk görevlendirmelerle Özgür Yici ve Mustafa Bilgiç, Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanları olmuştu.

Görevlendirmelerde Yici ve Bilgiç için görev alanı belirtilmezken, CHP kaynakları iki ismin yerel seçim sürecinde önemli rol alacağını söyledi. Kaynakların verdiği bilgilere göre, Yici yerel yönetimler alanında, Bilgiç’se örgütlenme alanında çalışacak.

CHP’li belediye başkanları ve teşkilatlarının performanslarına yönelik çalışmalara başlayan iki isim, bu yönde hazırlayacakları raporları Kılıçdaroğlu’na iletecek. Belediyelerin başarı performansını ve bunun halktaki karşılıklarına da bakacak olan Yici ve Bilgiç, parti örgütleriyle mevcut ve bir sonraki teşkilat yöneticilerinin ‘daha uyumlu’ çalışması için de çaba gösterecek.

CHP’liler özellikle Yici’nin Kılıçdaroğlu’nun nezdinde ‘önemli bir isim’ olduğunun altını çizdi. İki ismin uzun bir süredir Kılıçdaroğlu’yla görüştüğü ancak Kılıçdaroğlu’nun verdiği görevleri yerine getirirken ‘zorluk yaşamamaları’ adına resmi bir atama yapıldığını dile getirdi.

Bayram sonrası yeni görevlendirmeler bekleniyor

Öte yandan Kurban Bayramı sonrası CHP’de yeni görevlendirmelerin olması da bekleniyor. MYK içinden örgütlerden sorumlu başdanışman olarak atanmasına direnç gösterilen Engin Özkoç’un yeni görevinin de bayram sonrası netleşeceği belirtiliyor. Tuncay Özkan’dan boşalan Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı koltuğu için de CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp’in adı geçiyor. Konuralp’in göreve getirilmesindeki gecikmedeyse MYK’da görev alanına yakın başka bir görevlendirme yapılması nedeniyle ortaya çıkan ‘pürüzün’ etkili olduğu söyleniyor.

Konuralp ve Özkoç dışında da süre içinde eskiye göre sayısı düşük de olsa yeni danışman görevlendirmeleri yapılması kesin gözüyle bakılıyor.