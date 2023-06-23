Hafize Gaye Erkan: Enflasyonla mücadele için kolları sıvadık

Banka yöneticileriyle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Erkan, enflasyonla mücadele içim tüm birimlerin ‘kolları sıvadığını’ vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in, Merkez Bankası Başkanlığı’naysa Erkan’ın atanmasıyla uzun süredir arka kapı satışlarıyla dizginlenen kur, serbest bırakıldı. Dünse Merkez Bankası, faizi 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çekti.

Uzun süredir beklenen faiz artışıysa dün geldi. Faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Ama bu beklentiyi karşılamadı ve dövizde ‘ters’ etki yaptı.

Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Dolar/TL gece saatlerindeyse 25,46 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı.

Erkan’ın bu gelişmeler üzerine banka yöneticileriyle İstanbul Finans Merkezi’ndeki toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

19 Haziran Pazartesi günü yapılması beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısı nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Toplantının ardından konuşan Erkan, enflasyonla mücadeleye dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bize sorunlarını ve makro ihtiyaç çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı ve kararlı, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz.”