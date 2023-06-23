Ekmek fiyatlarına her ilde zam gelecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına her ilde zam geleceğini ama bunun yüzde 35’i geçmeyeceğini söyledi.

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Ekmeğin 10 lira olduğuna yönelik iddiaları yalanlayan Balcı, şunları kaydetti:

*Bizim bugüne kadar açıklama yapmamamızın nedeni temmuz ayında asgari ücretin belirlenmesiydi. Fırıncılık yapmayan, dernek adı altında olan kişiler ekmek 10 lira söylemlerini tekrar gündeme getirmeye başladılar.

*Un Sanayicileri Başkanı’nın da ekmek fiyatları konusunda açıklama yapması bize göre yanlış. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir.

*Azami kilogram fiyatı 25 olan ekmeğin 35,5 bandını geçmemesi konusunda öngörümüz var. Türkiye geneline bakmış olduğumuzda azami olarak 35,5 üzerinde olmayacak.