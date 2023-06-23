Boğaziçi’nde mezun kartlarının iptaline mahkeme ‘Dur’ dedi

MEHMET BARAN KILIÇ

Mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin bir mezunun kartını iptal etmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mezun kartlarıyla ilgili bir düzenlemenin olmaması ve iptal işleminin telafisi güç zararlar doğurma ihtimali karara gerekçe olarak gösterildi.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

‘Kayyım rektör’ yönetimi geçen yıl 4-5-6 Temmuz’da mezuniyet öncesi olası protestoların önüne geçmek için toplu töreni iptal etmiş, 2 Temmuz’da attığı bir e-postayla “Eylem yaparsanız mezun kartınızı iptal ederiz” diyerek tehdit etmişti. 4 Temmuz’da da bazı öğrencilerin kartları, mezuniyete katılmamasına rağmen iptal edilmişti. İptal kararı, e-postayla tebliğ edilmiş ve gerekçe olarak kampüste düzenlenen eylem ve gösterilere katılmak gösterilmişti. Alternatif mezuniyet düzenleyen öğrencilerse, baskılara rağmen pankartlarla yürümüş ve yönetimi protesto etmişti.

Boğaziçi’nin ‘kayyım yönetimi’yse mezun kartlarını iptal etmeye devam etti. Temmuzdan sonraki iptaller için genelde herhangi bir tebliğ yollanmıyor ve gerekçe gösterilmiyor. İptal kararı tesadüfen öğreniliyor. Yönetim, sadece ‘soranlara’ gerekçe veriyor ama bunu da geç söylüyor.

9 Mart 2023’e kadar 138 mezunun kartı iptal edilerek okula girişi yasaklandı.

İptaller devam ediyor

Yönetim, kartları iptal etmeye ve mezunların okula girişini yasaklamaya devam ediyor.

13 Mart’ta çok sayıda mezuna kartının iptal edildiğinin tebliğ edildiği bir e-posta gönderildi.

Bu kişilerden biri de 1973 mezunu Semih Bilgin.

Bilgin, okulun mezunlar ofisinden ‘eylemlerde bulunulduğu’ gerekçesiyle kartının süresiz iptal edildiği belirtilen bir e-posta aldı. Ama e-postada başka bilgi yok.

Diken, bu olayı 21 Mart’ta haberleştirmişti.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Bilgin, kartının iptal edilmesinden sonra konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin gerekçeleri özetle şöyle:

*Davacının (Bilgin) rektörlük binasına sırtını dönerek ‘sessiz eylem’ adı altında izinsiz eylem ve gösteriye katılarak ‘alkış yapmasının’ tutanak ve kamera görüntüleriyle tespit edilmesinin ve bu fiillerin de üniversitenin huzur ve işleyişini olumsuz etkilemesi davalı (Boğaziçi Üniversitesi) tarafından kart iptaline gerekçe olarak gösterildi.

*Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri ‘belirliliktir.’ Buna göre, hukuki düzenlemelerin herhangi bir tereddüte veya şüpheye yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olmalı. Ayrıca, kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu tedbirler içermeli. Bu ilkeye göre kamu otoritelerin hangi durumlarda hangi yetkiyi kullanabileceği belli olmalı. Devlet faaliyetlerinin önceden hukuk kurallarıyla düzenlenmeli. Böylelikle devlet faaliyetlerinin öngörülebilir olması sağlanmalı, keyfiliğe yol açacak kurallara yer verilmemeli.

Mezun kartlarıyla ilgili bir düzenleme yok

*Boğaziçi Üniversitesi, tüm mezunlara mezun kartı verilmesi konusunda istikrarlı bir uygulama oluşturmuş ancak bu kartın düzenlenmesi, askıya alınması veya süresiz iptal edilmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

Boğaziçi’ne göre kart iptali özgürlük kısıtlaması değilmiş

*Davalı, savunmasında kart iptalinin bir hak ve özgürlük kısıtlaması olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirse de tüm mezunlara verilen kartın süresiz olarak iptal edilmesinin eşitlik ilkesi doğrultusunda doğuracağı sonuçlar göz önünde bulundurulmalı.

*Kart iptalinin öngörülebilir bir düzenleme olmaksızın süresiz iptal edilmesi hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesine aykırı olduğundan söz konusu iptal işlemi hukuka uygun değil. Ayrıca, söz konusu işlem telafisi güç zararlar oluşturabilir. Bu nedenler doğrultusunda itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildi.