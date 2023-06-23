Valilik İzmir’deki ‘Onur Haftası’ etkinliklerini yasakladı

İzmir Valiliği, 11’inci Onur Haftası kapsamında İzmir’de düzenlenecek etkinlikleri, ‘genel ahlakı koruma’ gerekçesiyle yasakladı.
Her yıl tüm dünyada haziran, LGBTİ+ Onur Ayı olarak kutlanırken son haftada Onur Yürüyüşü düzenleniyor.
Türkiye’deyse birçok il ve ilçede Onur Yürüyüşleri hedef gösterilirken etkinlikler valiliklerce engelleniyor.
Kadıköy kaymakamlığı, 15 Haziran’da Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin çay etkinliğini yasaklamıştı.
Bilim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi çağrısıyla Kadıköy’deki vakıf binasında toplanan ve Onur Ayı etkinlikleri kapsamında ‘Pride’ filmini izlemek isteyen yurttaşlar gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı’na atanan Ali Yerlikaya’nın görevini devralan yeni İstanbul Valisi Davut Gül de Twitter’dan yasakların süreceğinin sinyalini vermişti.
Son olarak İzmir Valiliği, 11. Onur Haftası kapsamında yarın İzmir’de düzenlenecek tüm etkinliklerin ‘genel ahlakı koruma’ gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.