LGBTİ+ etkinlikleri: Yeni İstanbul valisinden ‘Yasaklar sürecek’ sinyali 

LGBTİ+’ları hedef alan İstanbul’un yeni valisi Davut Gül, bunlara yönelik etkinlik veya gösterilere izin vermeyeceğini açıkladı.

LGBTİ+’ların İstanbul’daki etkinlikleri yasaklanıyor. (Arşiv)

Dün, Kadıköy kaymakamlığı, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin çay etkinliğini yasaklamıştı.

Geçen hafta Bilim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi çağrısıyla Kadıköy’deki vakıf binasında toplanan ve Onur Ayı etkinlikleri kapsamında ‘Pride’ filmini izlemek isteyen yurttaşlar gözaltına alınmıştı.

Bu yasaklar tepkilere neden olurken; İçişleri Bakanlığı’na atanan Ali Yerlikaya’nın görevini devralan yeni İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter’dan bu yasakların süreceğinin sinyalini verdi.

Gül, şu mesajı paylaştı: “Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiç bir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsade edilmeyecektir…”