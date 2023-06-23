Yabancı yatırımcılara göre Merkez Bankası ‘mükemmel fırsat’ı kaçırdı

Faiz artırma kararını yetersiz bulan yabancı yatırımcılar, Merkez Bankası’nın (MB) ‘mükemmel fırsat’ı kaçırdığını vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in, Merkez Bankası Başkanlığı’naysa Erkan’ın atanmasıyla uzun süredir arka kapı satışlarıyla dizginlenen kur, serbest bırakıldı. Dünse Merkez Bankası, faizi 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çekti.

Uzun süredir beklenen faiz artışıysa dün geldi. Faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Ama bu beklentiyi karşılamadı ve dövizde ‘ters’ etki yaptı.

Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Dolar/TL gece saatlerindeyse 25,46 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı.

Reuters haber ajansı, faiz kararının ardından “Yatırımcılar, ikna edici olmayan faiz artışıyla kaçırılan fırsata hayıflanıyor” başlıklı bir analiz yayımladı.

‘İyi mesaj olmadı’

DW Türkçe’nin Reuters ajansından aktardığına göre analizde faiz artırımının 650 baz puanla sınırlı kalmasının, piyasalarda “Erkan’ın enflasyonla agresif biçimde mücadele için kısıtlı imkanının bulunduğu” izlenimi uyandırdığı belirtildi.

Edinburgh merkezli uluslararası yatırım şirketi Abrdn’nin gelişmekte olan piyasalar yatırım direktörü Viktor Szabo, “Bu işi ciddiye aldıklarını göstermelerini sağlayacak mükemmel bir fırsatı kaçırdılar” değerlendirmesinde bulundu. Szabo, “İster siyasi kısıtlamalardan olsun ister bankacılık sisteminden korkmalarından, ama bu iyi bir mesaj olmadı” ifadesini kullandı.

‘Daha az güvenilir görünüyorlar’

New York merkezli küresel yatırım şirketi VanEck’in gelişmekte olan piyasalar portföy yöneticisi Eric Fine, MB hakkında yaptığı yorumda, “Artık daha az güvenilir görünüyorlar” dedi.

Fine, “Rezervler kullanılarak kurlara yapılan müdahalelere ihtiyaç duyulmasını engelleyecek seviyeye kadar faiz artırmaları lazım. Bunu yapmadılar” diye konuştu.

Paris merkezli Societe Generale finans şirketinin baş stratejistlerinden Marek Drimal, “Muhtemelen şu an için uzun vadeli yatırımcılar için yeterli değil. Sebebi de ekonomideki sorunların bazılarının büyüklüğü” dedi.

New York merkezli yatırım yönetimi şirketi Neuberger Berman’dan portföy yöneticisi Kaan Nazlı, şunları dedi: “Yatırımcıların hemen havlu atacağını sanmıyorum çünkü halen önümüzdeki aylarda gerisinin geleceğine dair beklenti var. Piyasa çok temkinli. Bu nedenle yeniden güven tesis etmek uzun zaman alacak. Ciddi boyutta ve daha uzun vadeli girişler için sıkı para politikasının epey bir süre sürdürülmesi gerekeceğini düşünüyorum.”