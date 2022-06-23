Akşam Postası / 23 Haziran 2022

‘Bu can bu tende oldukça’ demişti: Erdoğan’ın ‘nas’ı altı aydır unutuldu

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘nas’ söylemine karşın faizi altı aydır sabit tutuyor.

Marmaris yanıyor: Alevler Erdoğan’ın sarayına ilerleyince helikopter sayısı arttı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan yangın ikinci gününde de henüz kontrol altına alınamadı. Bunun en önemli etkenlerinden biri de envanterde gece görüşlü uçakların bulunmaması. Hava kararınca uçak ve helikopterle müdahale duruyor. Sürekli yön değiştiren rüzgarın etkisiyle yangının daha da ilerlemesinden endişe ediliyor.

İsraf raporu: Türkiye, milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’ini israf ediyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın yıllık raporunu göre Türkiye, milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’ini israf ediyor.

Yüzde 40 zammın hikayesi: Meğer Erdoğan kendisi için istememiş

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşı için artış talebi olmadığını, maaşları cumhurbaşkanına endeksli olan emeklilerin ‘mağdur olmaması’ için ‘artışa rıza’ gösterdiğini söyledi.

HDP’den Nedim Şener hakkında suç duyurusu

HDP eş genel başkanları ve milletvekilleri, 17 Haziran’da Haber Global’de katıldığı programda HDP’lilere “Şeref yoksunu” diyerek hakaret eden Hürriyet yazarı Nedim Şener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adalet bakanının da vicdanı sızlamış: ‘Haksız tahrik’ indirimini tartışmaya açtı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin davasıyla tekrar gündeme gelen ‘haksız tahrik’ indirimi hakkında konuştu “Canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum” dedi.

Avrupa’da doğalgaz fiyatları iki haftada yüzde 60 arttı

Avrupa’da 8 Haziran’da 79,40 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı dün yüzde 60 artarak 127,17 avroya yükseldi.

Piyasa toz dumanken ayakta kaldılar: Kripto parada kazanmanın yolunu buldular

Kripto paraların 2022’deki düşüşlerine karşın, piyasadan bağımsız bir stratejiyi benimseyen fonların sınırlı da olsa kazandığı görülüyor.

Nebati, Sarraf sorusunda topu cumhurbaşkanlığına attı, SADAT’a ‘Sır’ dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rıza Sarraf’ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarıyla ilgili soru önergesine yanıt vermekten kaçınarak topu cumhurbaşkanlığına attı.

Uzman, AKP’nin stratejisini anlattı: ‘Müjdeler’ erken seçim işareti mi?

Siyaset bilimci İbrahim Uslu’ya göre iktidarın ekonomide atacağı adımlar sonuç doğurmayacağı için strateji ‘güvenlik ve uluslararası ilişkiler’ alanında kazanılabilecek ‘zaferler’ üzerine kuruluyor.

Trenlerde ücretsiz taşınacak: Bisiklet Federasyonu TCDD ile anlaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle trenlerde bisikletler ücretsiz taşınacak.