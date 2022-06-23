Trenlerde ücretsiz taşınacak: Bisiklet Federasyonu TCDD ile anlaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle trenlerde bisikletler ücretsiz taşınacak.

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Uzun yol (YHT ile anahat) ve kısa yol (bölgesel, banliyö-Marmaray) trenlerinde bisiklet taşınmasına izin verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu,“Bisikletin yaygınlaşması ve kabul görmesi için verdiğimiz mücadeleye destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Banliyö ve Marmaray trenlerinde pazar ile milli bayram günleri hariç diğer günlerde yoğun saatler dışında bisikletler, yolcu beraberinde küçük el bagajı kabul edilecek, taşıma için ayrıca bir ücret alınmayacak.

YHT’lerdeyse el bagajları için ayrılmış bölmeye sığabilecek ölçüde katlanabilir bisikletler, küçük el bagajı olarak kabul edilip ücretsiz taşınacak.