Uzman, AKP’nin seçim stratejisini anlattı: ‘Müjdeler’ erken seçim işareti mi?

Siyaset bilimci İbrahim Uslu’ya göre iktidarın ekonomide atacağı adımlar sonuç doğurmayacağı için strateji ‘güvenlik ve uluslararası ilişkiler’ alanında kazanılabilecek ‘zaferler’ üzerine kuruluyor.

Seçimler. Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar sözcüleri, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında, ücretli kesimlerin rahatlatılmasına dönük adımların atılacağını sık sık dile getiriyor.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da dün akşam Habertürk’te katıldığı televizyon programında “Temmuzda işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere, öyle zannediyorum ki, yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek” sözleriyle önümüzdeki aylarda asgari ücrete ek zam hazırlığını duyurdu.

Muhalefet partilerinde, asgari ücrete temmuzda ek zam hazırlığı, öğrenci affı, 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) iktidar tarafından gündeme alınması, ‘erken seçimin işaretleri’ olarak görülüyor ve sonbaharda erken seçim beklentisi dile getiriliyor.

CHP’li bazı parti yöneticileri, asgari ücret dahil, ücretli kesimlere zammın, enflasyon ve hayat pahalılığına çözüm olamayacağını belirterek, “Ücret artarsa, talep artacak ve bu da enflasyonu artıracak. İktidar ne yaparsa yapsın, ekonominin başına kimi getirirse getirsin, ekonomiyi toparlayamaz, sonuç alamaz. Çünkü ekonomiyi bizzat Erdoğan yönetiyor ve sonuçlarını da görüyoruz” yorumları yapıyor.

AKP kaynaklarıysa Meclis’ten geçen seçim yasası düzenlemesi ve ekonomik adımlar dahil, bütün hesapların zamanında bir seçime göre yapıldığını, hayat pahalılığına karşı alınan önlemlerin etkileri görülmeden seçime girilmesinin de risk oluşturacağını belirtiyor.

AKP kulislerinde, üniversite sınav takvimi ve seçimlerin ikinci turu da dikkate alınarak, seçimlerin en fazla mayıs ortası veya son haftasına çekilebileceği, bunun da bir erken seçim anlamına gelmeyeceği belirtiliyor.

‘İktidar erken seçim kararı almaz’

Araştırmacı İbrahim Uslu’ysa ekonomide ücretli kesimlerin maaşlarının artırılmasının, seçmen üzerinde kalıcı etkisi olmayacağı, dolayısıyla iktidarın da ‘ekonomik başarıya’ dayalı bir erken seçim stratejisi kurmayacağı görüşünde.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtlayan Uslu, enflasyonun son derece yüksek olduğunu ve ücretlere zammın ‘iyileştirme’den çok, mağduriyetleri azaltmaya dönük olacağını düşünüyor.

Uslu, iktidarın seçim stratejisini güvenlik ve uluslararası alanda elde edilecek ‘zaferler’ üzerinden kurduğu görüşünde: “Cumhurbaşkanının, ‘Enflasyon yılbaşından sonra düşecek’ açıklaması önemli. Bu, ‘Biz bu yılı da yüzde 70’lerin üzerinde enflasyonla tamamlayacağız, enflasyon düşmeyecek, fiyat artışları devam edecek’ demek. Fiyat artışları devam ederken, kasımda bir seçime gitme olasılığını ben çok yüksek görmüyorum.”

‘Kandil’e bayrak dikilirse, Suriyeliler geri gönderilirse…’

Uslu, Ege’de gerginliğin tırmanması, Suriye’ye operasyon ve sonrasında bazı Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilip yerleştirilmesi veya PKK’ya karşı yürütülecek operasyonlarda önemli başarılar elde edilmesi halinde, bunun seçmen davranışlarına iktidar lehine yansıyabileceğini anlattı: “Hatta bazı yorumcular Kandil’e Türk bayrağı çekmek gibi hedef olduğunu söylüyor. Bunlar olursa, o zaman erken seçim için uygun atmosfer olacaktır.

Ege gerilimi çok büyümez. Ama Suriyeliler geri gitmeye başlarsa başka bir şey olur. Düşünün haftalarca o görüntüleri izliyorsunuz. Kandil’de Türk bayrağını veya büyük PKK kamplarının ele geçirildiğini düşünün. Bunların etkisi büyük olur. Mesela 1999’da Öcalan’ın yakalanması Bahçeli ve Ecevit’e çok yaradı.

İktidar böyle bir başarı hikayesi olmadan ister kasım, ister haziran olsun, seçimi kazanamaz. O nedenle süreci uzatıp zaman kazanmaya çalışıyor, bir yandan işte Suudi Arabistan’la, Kuveyt’le yürüyen ilişkiler var. Ya bu operasyonlar üzerinden zafer hikayesi, ya da finansal rahatlamalar sonrasında seçime gitme stratejisi var. Çok fazla seçeneği de yok zaten.”