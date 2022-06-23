Pas geçen Merkez Bankası yine ‘dünya barışı’ istedi: PPK metni öncekinden farksız

Merkez Bankası (MB) politika faizini beklentilere paralel yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu toplantı metninin bir öncekiyle neredeyse aynı olduğu duyuruda yine ‘dünya barışı’ istendi.

Fotoğraf: Reuters

Faizleri sabit bırakma kararı, bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri, dövizdeki yükseliş ve mayısta son 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 73,50’ye dayanan enflasyona rağmen geldi.

23 Haziran 2022 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. pic.twitter.com/JoZ0vl6L6w — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) June 23, 2022

Yine dünya barışı istendi: Metin bir önceki ayla neredeyse aynı

Para Politikası Kurul’u toplantısında önceki ayki gibi savaşın sona ermesi ve baz etkisiyle ‘dezenflasyonist’ bir süreç öngörüldü: ”Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.”

PPK basın metninin bir önceki ayla büyük oranda benzerlik taşıdığı görüldü.

Türk Lirası, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz isteği ve yeni ekonomik plana yönelik endişeler sebebiyle geçen yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti.