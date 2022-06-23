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Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanının da vicdanı sızlamış: ‘Haksız tahrik’ indirimini tartışmaya açtı


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin davasıyla tekrar gündeme gelen ‘haksız tahrik’ indirimi hakkında konuştu “Canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum” dedi.

Fotoğraf: AA

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.


Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirmişti. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etmişti.

Bozdağ, Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Ulusal İçtihat Forumu’nda şöyle konuştu: “Son günlerde her evde, her iş yerinde, sokakta, televizyonda tartışılan bir başka hukuk müessesemiz var. Haksız tahrik müessesesi gerçekten büyük boyutlarıyla tartışılmaktadır. Daha önce de yine kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda da haksız tahrikle ilgili, takdiri indirim nedenleri tartışılmış, şimdi de diğer 29’uncu maddedeki indirim nedenleri geniş bir boyutta tartışılmaktadır. Bu tartışmaları elbette faydalı görüyoruz. Doğru neticelerin ortaya çıkması hem Türkiye Büyük Millet Meclis’imize hem de içtihat oluşturan yüksek Yargıtay’ımıza ve karar verici mahkemelerimize yol göstermesi bakımından elbette faydalı görüyoruz. Ama yüksek heyetinizin huzurunda ifade etmek isterim ki, haksız tahrikin uygulaması konusunda yaşanan tartışmalar, son Pınar Gültekin mahkemesinin kararıyla değil başkaca kararlarla da Türkiye’nin gündeminde çok yoğun yer aldı.”

İçtihatların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Bozdağ, “Haksız tahrik konusunun Türkiye’de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

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