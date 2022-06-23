Yeni düzenleme: Konut fiyatına göre yüzde 90’a kadar kredi oranı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerinde kredi değer oranlarını tutar bazlı değiştirdi.

Konut değeri 2 milyon TL’nin altındaki 1A enerji sınıfı birinci el konutlar için yüzde 90 oranında kredi kullanılabilecek. Değeri 10 milyon TL üzerindeki konutlar içinse kredi sağlanmayacak.

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BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 9 Haziran 2022 tarihinde ‘finansal istikrarını güçlendirme’ hedefiyle yayımladığı açıklama doğrultusunda konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı değiştiğini duyurdu.

ANKA’nın aktardığına göre BDDK’nın aldığı kararla birinci el ve ikinci el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı değişti.

Değişen enerji sınıfı 1 A olan birinci el konutlar için kredi değer oranı şöyle:

– Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90.

– Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasındaki konutlar için yüzde 70.

– Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlar için azami 3,5 milyon TL.

– Konut değeri 10 milyon TL üzerindeki konutlar için konut kredisi imkânı bulunmuyor.

Enerji sınıfı A olan ikinci el konutlar için kredi değer oranı ise şöyle:

– Konut değeri 500 bin TL’nin altındaki konutlar için yüzde 90.

– Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki konutlar için yüzde 70.

– Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasındaki konutlar için yüzde 50.

– Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlar için azami 2,5 milyon TL.

– Konut değeri 10 milyon TL üzerindeki konutlar için konut kredisi imkanı bulunmuyor.