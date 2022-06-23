Soylu: Marmaris’teki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Marmaris’teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve ‘suçunu itiraf ettiğini’ öne sürdü.

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Soylu, Hisarönü Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi’nde olayın başlangıcında bir şüpheli üzerinde durulduğunu, polis ile jandarma ekiplerinin şüphelinin izinde olduklarını söyledi.

İçişleri bakanı, Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu söyleyerek şunları dedi:

“Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi.”