HDP’den Nedim Şener hakkında suç duyurusu

HDP eş genel başkanları ve milletvekilleri, 17 Haziran’da Haber Global’de katıldığı programda HDP’lilere “Şeref yoksunu” diyerek hakaret eden Hürriyet yazarı Nedim Şener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Şener’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve tehdit’ suçlarını işlediği ifade edildi.

Suç duyurusunda şunları kaydedildi: “Şüphelinin ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan sözleri müvekkillerde olduğu gibi toplumun büyük bir kesiminde ve özellikle Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) oy veren ve vermeyi düşünen herkeste büyük bir infial yaratmış, rencide etmiştir.”

Şener’in konuşmasının bir bütün olarak nefret ve ayrımcılık, aşağılama, tehdit, hakaret, siyasi tercihleri ve düşünceleri nedeniyle seçmenin kınanması gibi birçok suçu içerdiğine dikkat çekildi.