Yüzde 40 zam isteyen Erdoğan, Akşener’in de diline düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a maaşı üzerinden yüklendi: “Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lirayla geçinemiyor, ne yapsın?”

Erdoğan’ın Meclis’e sunduğu ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediği ortaya çıkmıştı. Bu zamla Erdoğan’ın maaşı 141 bin 453 TL’ye yükselecek.

Fotoğraf: İYİ Parti

Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kendisini bekleyenlere konuştu. Konuşması sırasında Akşener’in mikrofon uzattığı bir yurttaş “Biz emekliler açız. Et alamıyoruz, rahatsızız doktora gidemiyoruz. Hani Tayyip baba nerede? Ne olursunuz, ölüyoruz artık, bizi kurtarın” dedi.

Yurttaşlara mikrofon uzatmaya devam eden Akşener’e bir diğer yurttaşsa “Belediye başkanımız ondan daha çok yardım yapıyor” dedi.

Akşener bu sözlerin ardından ek bütçe teklifiyle Erdoğan’ın maaşına yüzde 40,4 zam getirileceğini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanının çok derdi var. Beş maaş alan danışmanlar var, 11 maaş alan danışmanlar var. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lirayla geçinemiyor, ne yapsın? 13 uçak var. İtibardan tasarruf olmaz. Senin çocuğun işsiz, beş maaş alan, 10 maaş alan danışman var. Bu reva mı kardeşim? Elbet haram olsun, zıkkım olsun.”

Seçmenin velinimet olması gerektiğini vurgulayan Akşener, şunları söyledi: “Nasıl o dükkanların içinde müşteri velinimetse seçmen de velinimet olmalı. Seçmenin velinimet olması için siyasetçiyi ayağınıza getireceksiniz. Benim gibi bütün ağalar gelecek, karşınızda resmi tazim duracak. ‘Ceketimi assam seçilirim, şapkamı assam seçilirim’ zamanını bitireceğiz. El ele, kalp kalbe verip bu harami düzeni, demokrasiyle, oylarınızla, sandıkta emekli edeceğiz inşallah. Ondan sonra da en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Asgari ücret zamlarla karşılaştığı zaman eğilmeyecek, bükülmeyecek derecede olacak. Hepimizin cebinden aldı Hariri’nin cebine koydu. Buna karşılık çiftçinin nisandaki gübresini bedava verebilirdi, vermedi. Bu bir harami düzendir. Bu bir haram düzenidir. El ele verip birlikte bitireceğiz.”