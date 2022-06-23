Yüzde 40 zammın hikayesi: Meğer Erdoğan kendisi için istememiş

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşı için artış talebi olmadığını, maaşları cumhurbaşkanına endeksli olan emeklilerin ‘mağdur olmaması’ için ‘artışa rıza’ gösterdiğini söyledi.

Erdoğan’ın imzasını taşıyan ek bütçe teklifi Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Teklifle Erdoğan’ın maaşına yüzde 40,4 oranında zam yapılacak. Cumhurbaşkanının maaşı 141 bin 453 TL’ye yükseltilecek.

Ünal’ın açıklaması şöyle: “Cumhurbaşkanımız kendi ödeneğiyle ilgili kendisi artış talep etmedi. Sayın cumhurbaşkanımızın talep etmemesi şöyle bir sorun ortaya çıkardı. 3 bine yakın milletvekilinin maaşlarında bir artış olmayacağı anlamına geliyordu. Bunların emekli maaşı sayın cumhurbaşkanımızın maaşına endeksli.

Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımıza bu durum arz edildikten sonra sayın cumhurbaşkanımız da bu artışa rıza gösterdi. Yani konu sayın cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılmasıyla ilgili değil, sayın cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılmasıyla ilgili bir talebi olmadı fakat sayın cumhurbaşkanımızın ödeneğine emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış doğal olarak milletvekili, eski meclis başkanı, eski cumhurbaşkanlarının emekli maaşlarına yansıtılmak durumunda kaldı.

Buradan hem CHP’ye hem de İYİ Parti’ye bir çağrı yapıyorum. Milletvekili emekli maaşlarını sayın cumhurbaşkanı maaşına endeksli olmasından çıkaralım.”