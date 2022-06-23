Piyasa toz dumanken ayakta kaldılar: Kripto parada kazanmanın yolunu buldular

Kripto paraların 2022’deki düşüşlerine karşın, piyasadan bağımsız bir stratejiyi benimseyen fonların sınırlı da olsa kazandığı görülüyor.

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Bitcoin bu sene yüzde 57, ay başından bu yanaysa yüzde 37 değer kaybetti ve Aralık 2020’den bu yana ilk kez 20 bin doların altına düştü. Bu seviye 2017’deki dönemde zirve seviye olması nedeniyle sembolik önem taşıyor. Ether de geçen hafta sonunda kendi sembolik seviyesi olan 1000 doların altına düşmüştü.

Ancak piyasadan bağımsız bir stratejiyi benimseyen Miami merkezli BlockTower Capital ve Nickel Digital Asset Management gibi fonlar, hala olumlu getiriler elde ettiklerini söylüyor.

Bu tür fonlarda önceden tespit edilen risklere göre hareket edilerek korunma hedefleniyor.

‘Yönlü strateji’ adı verilen bu uygulama temel olarak dünyanın farklı yerlerindeki kripto platformlarının 7/24 takip edilip belli başlı kripto para birimlerindeki fiyat farklarından faydalanmaya dayanıyor. Aslında Türkiye’deki küçük çaplı kripto yatırımcılarının yakından bildiği bu yaklaşım, daha sofistike bir al-sat stratejisi. Kripto paraların ilk yaygınlaştığı dönemlerde de çok kullanılan bir yöntemdi.

Nickel Digital’ın CEO’su, eski Goldman Sachs çalışanı Anatoly Crachilov, “400’den fazla kripto platformu var ve her biri Bitcoin satıyor. Bunlar arasında fiyatların farklı sebeplerle asenkronize olması çok olası” dedi.

BlockTower Capital’in 100 milyon dolarlık fonu, bu yıl kriptolardaki yıkıma karşın yüzde 3’lük getiri elde etti. Londra merkezli Nickel Digital yönetimi altındaki 300 milyon dolarlık fon da Terra’nın çöküşünün piyasada şok etkisi yarattığı mayısta yüzde 0,49 yükseldi.

BlockTower yönetici Rahul Rai “Bu strateji, Bitcoin’in yüzde 70 arttığı bir boğa piyasasında çekici görünmeyebilir. Ancak düşüşlerin yaşandığı ayı piyasasında bu strateji gerçekten göze çarpıyor. Böylesi dönemde çok fazla yatırımcı talebi görüyoruz” dedi.

Strateji uzun süredir hisse senedi piyasasında uygulandığından, her iki firmanın da mutfağında Wall Street’ten deneyimli isimler yer alıyor. Bunlardan birisi Ken Griffin’in Citadel şirketi. Bu şirketteki hisseler, ABD piyasaları nisanda yaklaşık yüzde 9’luk kayıp yaşarken, piyasadan bağımsız stratejiyle yüzde 7,5’lik bir getiri elde etti.

Dexterity Capital’dan Michale Safai, şöyle konuştu: “Yönlü stratejiler boğa piyasası döneminde kuşkusuz en iyisi. Solana’yı erken dönemde alıp zirvede sattıysanız yüzde 1000 kazanmış olabilirsiniz. Bu zamanlama meselesi. Market-nötr stratejilerse bunlara bulaşmaz.” Safai, beş yıldır uyguladığını söylediği stratejinin ‘uzun süreli bir oyun’ olduğunu belirtti.

Muhasebe danışmanlık devi PwC tarafından nisanda yapılan bir ankete göre pazardan bağımsız strateji geçen yıldan bu yana en popüler ticaret yöntemlerinden biri haline geldi. Bununla birlikte, 2021’de ortalama yüzde 37 getirisi olan piyasadan bağımsız fonlar, diğer stratejilerle yol alan fonlardan daha düşük performans gösterdi.

PwC İrlanda yöneticisi Olwyn Alexander, pazardan bağımsız fonların göreceli performansının, uzun vadeli fonlarla karşılaştırıldığında daha fazla öne çıkacağını düşünüyor.