Avukatı duyurdu: Parodi videodan hapis cezası alan Porçay tahliye edilecek

Ünlü rap sanatçısı Ezhel’in parodisini yaptığı için ‘uyuşturucuya özendirmek’ten dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılıp cezaevine giren Youtuber Porçay tahliye edilecek.

Kararı duyuran Porçay’ın avukatı Ali Gül, Anayasa Mahkemesi’ne de başvuracaklarını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

İstinaf mahkemesi, Porçay’a ‘uyuşturucuya özendirmek’ten verilen dört yıl iki ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Kararı duyuran Youtuber, 21 Haziran’da Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olmuş, oradan da Metris Cezaevi’ne götürülmüştü.

Youtuber’ın aldığı hapis cezasının gerekçesi olan ‘Ot içiyorum (Ezhel Parodi)’ isimli parodi videoda ‘rap şarkılarında sürekli olarak uyuşturucuyla ilgili sözler geçtiği’ iddia edilip sanatçı Ezhel tiye alınıyor.

Daha önce denetimli serbestlik için başvuracaklarını bildiren Avukat Ali Gül bugün Twitter üzerinden cezaevi kurulu ve infaz hakimliğinin karar verdiğini Porçay’ı birkaç saat içerisinde Metris Cezaevi’nden teslim alacaklarını söyledi.

‘Bu cezayı kaldırtacağız‘

Gül, şunları yazdı: “Porçay cezaevinden tahliye ediliyor ancak dört yıl iki aylık ceza kaldırılmış değil. Karar düzeltme için başvurumuzu yaptık, önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi’ne de başvurumuzu yapacağız. Bu cezayı kaldırtacağız ve Porçay’ın hayatına hiçbir etkisi kalmayacak.

Fakat bu akıl almaz karara imza atanlar çok pişman olacaklar bu yaptıkları yüzünden. Keşke ben o gün öyle yapmasaydım, bu saçmalığa kalkışmasaydım diyecekler ama geç olacak. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

Ezhel sahip çıkmıştı

Ezhel lakaplı rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu, kendisini tiye alan parodi videosu nedeniyle hapse mahkum edilen Porçay’a sahip çıkmıştı.

Hakkındaki benzer davalar nedeniyle Almanya’da yaşamak zorunda kalan İpekçioğlu, Twitter üzerinden şunları yazmıştı: “Bu adaletsizlik karşısında ne desem bilmiyorum. Umarım bir an önce bu hatadan dönülür ve ülkede artık hiç kimse sanatından veya mizahından dolayı böyle saçmalıklarla uğraşmak zorunda kalmaz. Çok geçmiş olsun kardeşim.”