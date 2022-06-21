Ezhel, kendisini tiye alan parodi video nedeniyle ceza alan Porçay’a sahip çıktı

Ezhel lakaplı rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu, kendisini tiye alan parodi videosu nedeniyle hapse mahkum edilen Porçay’a sahip çıktı: “Bu adaletsizlik karşısında ne desem bilmiyorum.”

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İstinaf mahkemesi, rap sanatçısı Ezhel’in parodisini yapan Youtuber Erkan Porçay’a ‘uyuşturucuya özendirmek’ten verilen dört yıl iki ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Kararı duyuran Youtuber, bugün Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacak.

Youtuber’ın aldığı hapis cezasının gerekçesi olan ‘Ot içiyorum (Ezhel Parodi)’ isimli parodi videoda ‘rap şarkılarında sürekli olarak uyuşturucuyla ilgili sözler geçtiği’ iddia edilip sanatçı Ezhel tiye alınıyor.

Porçay’a verilen cezaya tiye alınan Ezhel de tepki gösterdi. Hakkındaki davalar nedeniyle Almanya’da yaşamak zorunda kalan Ezhel şunları söyledi: “Bu adaletsizlik karşısında ne desem bilmiyorum. Umarım bir an önce bu hatadan dönülür ve ülkede artık hiç kimse sanatından veya mizahından dolayı böyle saçmalıklarla uğraşmak zorunda kalmaz. Çok geçmiş olsun kardeşim.”