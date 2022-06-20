İstinaf, parodi video çeken Porçay’ın dört yıl iki ay hapis cezasını hukuka uygun buldu

İstinaf mahkemesi, ünlü Rap sanatçısı Ezhel’in parodisini yapan Youtuber Porçay’a ‘uyuşturucuya özendirmek’ten verilen dört yıl iki ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Kararı duyuran Youtuber, yarın Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağını bildirdi.

Porçay’ın avukatı Ali Gül, denetimli serbestlikle birkaç gün içinde dışarı çıkacağını umduklarını söyledi.

Fotoğraf: Twitter

‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek’ suçlamasıyla yargılanan Porçay, 18 Şubat 2021’de dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukat Gül, kararı istinafa taşıyacaklarını bildirmişti.

Porçay, bugün Twitter üzerinden istinaf mahkemesinden cevap geldiğini ve cezanın hukuka uygun bulunduğunu söyledi.

Dosya için duruşma açılmadığını aktaran Youtuber, Twitter üzerinden şunları dedi: “Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim.”

İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim https://t.co/RVDVIFc1KS — Porçay (@komahirrimbuke) June 20, 2022

Savcı, ‘O zaman ben de birini vurayım öldüreyim parodi diyeyim’ demiş

Cezayı ‘skandal’ olarak niteleyen Porçay’ın avukatı Ali Gül’se Twitter hesabından süreci şöyle anlattı: “Akıl sahibi her insan, şarkının sözlerinden ve klibinden bu şarkının ot içmeyi havalı bir şey gibi sunanlarla dalga geçtiğini anlar. Mahkeme bu şarkıya ‘uyuşturucuya özendirmek’ suçundan ceza verdi.

Yaşlı bir hakim ve genç bir savcıya, parodi kavramını, şarkının hiciv denen söz sanatını kullandığını, adında parodi yazdığını, açıklamasında uyuşturucu kullananları yerdiğinin anlatıldığını anlatamadık. Savcı ‘O zaman ben de birini vurayım öldüreyim parodi diyeyim’ dedi.

Hakim, ‘Biz cezayı verelim, istinaf bozar zaten’ demiş

Mahkeme hakimi ‘Biz cezayı verelim, istinaf bozar zaten’ gibi akıl ve mantığa sığmayan laflar etti cezayı verdikten sonra. Şarkının sözlerinde ot içiyorum dendiği için, gençleri uyuşturucudan uzak tutmayı amaçlayan bir hiciv videosu, dört yıl iki ay hapis cezasına layık görüldü.

İstinaf kararı bozmadı, onadı. Üstelik Porçay ilk birkaç duruşmaya avukatsız girmişti, buna dayanarak istinaf mahkemesinden istinaf yargılamasında duruşma açmasını talep ettik. İstinaf duruşma bile açmadı, dosya üzerinden kararı onadı ve geçti. İşte Türkiye’de mahkemelerin hali.

‘Yazıklar olsun, ne diyeyim‘

Şimdi bu genci hapse atacaklar. Denetimli serbestlikle birkaç gün içinde dışarı çıkacağını umuyoruz. Artık bunu bile kesin bulamıyoruz. Bu birkaç gün bile en ufak bir şey yapmamış gencecik bir insanın psikolojisini darma duman etmek için yeterli. Yazıklar olsun, ne diyeyim.

Onlara değil ama vatandaşlara diyeyim. Bu hükümet ve kurduğu bu korkunç düzen milyonlarca Türk gencine hayatı zehir ediyor. Hem de her Allah’ın günü. Önümüzdeki seçimlerde bu hükümetten kurtulacağız.”

Youtuber’ın aldığı hapis cezasının gerekçesi olan ‘Ot içiyorum (Ezhel Parodi)’ isimli parodi videoda ‘rap şarkılarında sürekli olarak uyuşturucuyla ilgili sözler geçtiği’ iddia edilip sanatçı Ezhel tiye alınıyor.