Avrupa’da doğalgaz fiyatları iki haftada yüzde 60 arttı

Avrupa’da 8 Haziran’da 79,40 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı dün yüzde 60 artarak 127,17 avroya yükseldi.

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Avrupa’da 8 Haziran’da 79,40 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana son dört ayın en düşük kapanış seviyesini görmüştü. Ancak dün 127,17 avroya çıkan doğalgazın megavatsaat fiyatı iki haftada yüzde 60 artmış oldu.

Doğalgazın megavat fiyatı, 16 Haziran’da günü 124,36 avrodan tamamlayarak 31 Mart’tan bu yana en yüksek kapanış seviyesini görmüştü.

Fiyatlardaki artışta, Rusya’nın Avrupa’ya gönderdiği doğalgaz miktarının düşmesi ve ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Freeport LNG terminalinin yangın sebebiyle kapatılması etkili oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran’daki açıklamasında, Kuzey Akım hattı üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti. Gazprom ayrıca, 16 Haziran itibariyle hat üzerinden günlük 67 milyon metreküpe kadar doğalgaz sağlanabileceğini duyurmuştu.

Şirketten daha önce yapılan açıklamadaysa Yamal-Avrupa üzerinden sevkiyatların durdurulduğu, Ukrayna üzerinden sevkiyatların da yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmişti.

Gazprom, Avrupa’ya gaz akışını Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna’daki boru hatları üzerinden sağlıyor.

Rus şirket ayrıca, rubleyle ödeme yapmayı reddettikleri gerekçesiyle daha önce Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda’ya doğalgaz sevkiyatını durdurmuştu.