Nebati, Sarraf sorusunda topu cumhurbaşkanlığına attı, SADAT’a ‘Sır’ dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rıza Sarraf’ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarıyla ilgili soru önergesine yanıt vermekten kaçınarak topu cumhurbaşkanlığına attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim güvenliğine tehdit olarak gösterdiği SADAT’la ilgili ‘vergi’ sorularınaysa ‘sır’ dedi ve gizli kalması gerektiğini söyledi.

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Türkiye’de 17-25 Aralık operasyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Sarraf serbest kalmış daha sonra ABD’ye gitmişti. 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde banka dolandırıcılığı ve ‘kara para aklama’nın yanı sıra ‘ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek’ suçlamalarıyla göz altına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştı. Daha sonra itirafçı olan Sarraf son duruşmasında ifade verdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre CHP Milletvekili Kani Beko, Sarraf’ın SGK’ya 1,6 milyon TL ceza borcu bulunduğuna dikkat çekerek, bir şirketinin hala faaliyette olduğunu söyledi. Nebati’nin yanıtlaması istemiyle, bakanlığın SGK borçlarıyla ilgili bir soruşturma başlatıp başlatmadığını sordu.

Nebati’yse “Yazılı soru önergesine ilişkin hususlar, cumhurbaşkanı yardımcılığı uhdesindedir” dedi.

SADAT’ın mali işleri ‘sır’

CHP Milletvekili Murat Emir de Nebati’ye, SADAT AŞ.’nin mali açıdan denetlenip denetlenmediğini sordu.

Nebati, Vergi Usul Yasası’nın ‘vergi mahremiyeti’ kapsamında yanıt verdi ve görevlilerin öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemeyeceklerinin hüküm altına alındığını belirtti.