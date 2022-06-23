Şiddete karşı duran doktora dekanlık soruşturması

MESUDE ERŞAN

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, meslektaşının uğradığı şiddeti protesto eden ve iş bırakma eylemine öncülük eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu temsilcisi asistan doktor Tahsin Çınar hakkında disiplin soruşturması açtı. Çınar, “Yönetim bizimle olmak yerine şiddete karşı durduğumuz için cezalandırmaya çalışıyor” dedi ve herkesi tepki göstermeye çağırdı.

6 Haziran’daki eylemden. (Fotoğraf: İstanbul Tabip Odası)

Dekanlığın Dr. Çınar için başlattığı soruşturma birbirinden bağımsız iki olayla ilgili. Soruşturmaya konu eylemlerden ilki 6 Haziran’da gerçekleşmişti.

Fakültenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistan doktorlarından Dr. Maryam Arslan’ın hasta yakınının saldırısına uğraması iş bırakılarak protesto edilmişti. Soruşturmaya konu ikinci olaysa 15 Haziran’daki iş bırakma eylemi. Söz konusu eylem, 10’un üzerinde oda, sendika, dernek tarafından tüm kamu hastanelerinde, geniş katılımla yapılmıştı. Çınar her iki eylemde de birer kez konuşmuştu.

Soruşturmayla ilgili yazıda, Çınar’ın sosyal medya üzerinden ‘izinsiz eylem çağrısı yaptığı’, ‘kaos ve infial yaratmaya çalıştığı’ iddia edildi. Yazıda ayrıca, ‘izinsiz’ iş bırakma eylemine öncülük ettiği için de ifade ve savunma vermesi istendi.

‘Şiddetin üzerine kapamaya izin vermedik diye kızdılar‘

Diken’e konuşan Çınar, her iki eylemin de haklı ve yasal olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Bu doğrudan bana değil, şiddete karşı ses çıkaran herkese açılmış bir soruşturma. 2018’den beri TTB temsilcisi ve merkez delegesiyim. Tabii ki sağlıkta şiddete karşı eylemi ben örgütleyeceğim. Kaldı ki dekanlık şiddetin üstünü kapamaya çalıştı. ‘Abartıyorsunuz, hafifçe vurmuş’ dediler. Üstünü kapamalarına izin vermedik diye sinirlendiklerini düşünüyorum. Kendilerini bize karşı değil, yukarıdakilere karşı sorumlu hissediyor, tarafımızda değil karşımızda durmayı tercih ediyorlar. TTB’nin hak arama mücadelesinden rahatsız oluyorlar. Yapmaları gereken ama yapmadıkları şeyler, bizim hak arama mücadelemizin konusu.”

‘Üzerimden gözdağı veriyorlar‘

Tahsin Çınar.

15 Haziran’daki eyleme hem TTB hem de yine üyesi olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrısıyla katıldığını hatırlatan Çınar, şunları dedi: “Soruşturmalar beni yıldırmıyor. Beni endişelendiren kısmı, ellerindeki gücü hatta görevlerini kötüye kullanarak sopa gösterip, üzerimden gözdağı verilmesi. TTB temsilcilik görevinin, böyle dekanlık tarafından kolay kriminalize edilebilen bir yapı olmadığını göstermemiz gerekiyor.”

Öte yandan, Çınar’a daha önce de Covid-19’la ilgili sosyal medyada yazdıkları nedeniyle soruşturma açılmış ve üç yıl kademeyi durdurma cezası verilmişti. Çınar mahkemeye gidip itiraz edince cezası geri alınmıştı.

TTB: Soruşturma derhal geri çekilsin

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Soruşturmanın açılış nedeninden, soruşturma yazısına kadar hukuksuzluk içeren müdahaleyi kabul etmediklerini belirten TTB açıklamasında, şunlar dendi:

“Meslektaşımıza iletilen yazıda ‘kaos ve infial yaratmaya çalışma’ ve ‘izinsiz olaylara öncülük etme’ ifadeleriyse yürütülecek soruşturmanın keyfiliğini ve hukuksuzluğunu göstermektedir. Tüm ülke çapında yapılan eylemler sonrası hedef seçilerek bazı hekimlere açılan soruşturmalarla korkutma, yıldırma ve hekim hareketini bölme çabaları boşunadır. Hastane temsilcisi olan arkadaşımıza açılan soruşturma yüzbinlerce hekime açılmıştır. Soruşturma derhal geri çekilmelidir. Hukuksuzlukla tüm alanlarda mücadelemize devam edeceğiz.”