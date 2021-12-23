Akşam Postası / 23 Aralık 2021

Reuters dört maddede anlattı: TL’nin en dalgalı 48 saati
TL’deki sert değer kaybını durdurmayı hedefleyen hükümetin yurt içindeki tasarruf sahiplerini liraya çekmek için radikal yeni bir plan açıklamasından sonra Türkiye’deki finans piyasaları daha önce görülmemiş bir 48 saat yaşadı.
Kulis: Arka kapıdan döviz satıldı, imzayı reddeden bürokratlar görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur korumalı TL mevduat hesabını açıklamasıyla birlikte dolar kurunun nasıl olup da bir gecede 18 TL’den 12 TL’nin altına indiği, ekonomi çevrelerinde yoğun bir tartışma konusu.
MB doları düşürmek için ‘128 milyar protokolü’nü mü devreye soktu?
Nebati, kasada kalan parayı ‘yeni model’ için harcayacakmış
Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş
CHP’li Yavuzyılmaz belgeyle sordu: Salı sabahı 3,65’ten dolar alıp satanlar kim?
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 20 Aralık’ta 18,36 liraya kadar yükselen doların 21 Aralık sabahı borsada anormal bir şekilde 3,65 liraya kadar satışının yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.
Merkez Bankası, pazartesi ve salı ‘arka kapıdan’ döviz mi sattı?
Meraklısına ekonomi sözlüğü!
Diken ekonominin gündemde olduğu bugünlerde, günlük hayatta çok sık duyduğumuz terimleri ve anlamlarını sizler için derledi.
TGS’nin açtığı davayı Hürriyet kaybetti: Gazeteciler tazminat kazandı
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 45 gazeteciyi tazminatsız olarak işten çıkardığı gerekçesiyle Hürriyet gazetesine açtığı davayı kazandığını duyurdu.
Aylık inceleme: Kavala’ya yine tahliye yok
Birleştirilen Gezi ve çArşı davalarının sanığı sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala’nın aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokak değil barınaktır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda sahipsiz sokak hayvanları hakkında mesajlar verdi.
Kılıçdaroğlu’ndan seçim vurgusu: Türkiye yeni bir hamleyi hayata geçirecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki süreç içinde bir şekliyle seçim olacak. Türkiye gerçekten yeni bir hamleyi siyasette başlayarak hayata geçirecek“ dedi.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan 80 bin lira tazminat kazandı
Akaryakıtta fiyat indi ama aynı oranda ÖTV arttı
Benzin ve motorinde bu gece yarısından geçerli olacak indirim, özel tüketim vergisinin (ÖTV) yerine konulmasında kullanılacak.
Altın ve dövizde iki farklı fiyat ortaya çıktı
Hükümetin kur talebine yönelik adımları sonrası Kapalıçarşı ve bankalar piyasasında iki farklı kur fiyatı ortaya çıktı. Kapalıçarşı ve bankalar arasındaki döviz fiyatları arasında 40 kuruşa varan farklar gözlemleniyor.
Dolar 11 liranın altında
Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan’la swap anlaşmasına yakın
Merkez Bankası (MB) Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bir süredir yürüttüğü swap anlaşmasında son aşamaya gelirken, en az birinin yıl bitmeden tamamlanması bekleniyor. Suudi Arabistan’la da görüşmeler yürütülüyor.
Doç. Dr. Yavuz: Sağlık çalışanlarına FFP2, FFP3 ve N95 maske temin edilmeli
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantı nedeniyle, sağlık çalışanlarına yönelik maske önerilerini güncelledi. Sağlık çalışanlarının yeni bir enfeksiyon dalgası yaşayabileceğini öngören örgüt, havalandırmanın yetersiz olduğu yerlerde cerrahi maskeler yerine, filtreleme gücü daha yüksek FFP2, FFP3 ve N95 maskelerinin takılmasını önerdi.
Yerli aşının dağıtımı başladı
Yerli üretim Covid-19 aşısı TURKOVAC, tüm yurda dağıtılmaya başladı.
Efes’e yat limanı projesi bir yıla tamamlanacakmış
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de bulunan dünyaca ünlü Efes Antik Kenti’ne yapılacak kanalın gelecek yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Covid-19′ testi pozitif çıktı.
ABD’li yetkili: Türkiye’de tutuklanan kişi diplomatımız değil
ABD’li bir yetkili, Türkiye’de tutuklanan kişinin kendilerinin diplomatı olmadığını bildirdi.