Efes’e yat limanı projesi bir yıla tamamlanacakmış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de bulunan dünyaca ünlü Efes Antik Kenti’ne yapılacak kanalın gelecek yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

‘Efes’e Antik Kanal’ projesi, AKP’li Binali Yıldırım’ın 2011’de İzmir’den milletvekili adayı olduğu genel seçim öncesi açıkladığı ’35 İzmir projesi’ arasında yer alıyordu.

Bakan Pakdemirli çalışmalar hakkında İzmir’de bilgi aldı.

Burada konuşan tarım ve orman bakanı, ‘bölgenin Hristiyanlar için önemli olduğunu bu yüzden çok büyük turizm potansiyeli olduğunu’ söyledi.

AA’nın aktardığına göre Pakdemirli, şunları kaydetti: “Zaman içerisinde denizden gelen alüvyonlarla Efes kenti şu anda bir liman kenti değil. Bugün denizden 9-10 kilometre kadar içerde kalmış durumda. Bunu tekrar 2500 yıl önceki tarihi görünümüne kavuşturmak maksadıyla, bölgede turizm potansiyelini artırmak ve Efes’i tekrar odak noktası haline getirmek için kurumların birlikte çalıştığı bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Burada teknelerin bekleme noktası şeklinde hazırlanmış bir bölümü ziyaret ettik. Bunun akabinde ikinci etabı da diğer kurumlarla beraber yapıyor, inşa ediyor olacağız. İkinci etap da kanalın antik dokuya uygun olarak yapılması, inşa edilmesi ve temizlenmesini içeriyor. Böylelikle bu işin bitiminde de gelecek yıl sonu inşallah şöyle bir amacımız var, Efes Antik Kenti’ne kadar en azından su yoluyla teknelerin ulaşması konusunda arkadaşlar gayret gösterecekler. Zaman içerisinde projenin etaplarında yapımlar devam etmekle beraber, yıl bitmeden de Efes Antik Kenti’ne teknelerin denizden ulaşımını sağlama konusunda bir gayretimiz olacak.”

Proje

‘Antik Kanal Projesi’ iki etaptan oluşuyor.

Projenin ilk etabı 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı ve yat limanını kapsıyor. İkinci etapta ise İzmir-Kuşadası kara yolundan Efes Limanı’na kadar olan alan temizlenecek ve yeniden düzenlenecek.