Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş

Peş peşe yapılan piyasa müdahalelerinin etkisiyle Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 46,7 milyar dolara düştü. Bu rakam bir önceki hafta eksi 38,8 milyar dolar seviyesindeydi.

MB verilerine göre 17 Aralık haftasında brüt rezerv 116,5 milyar dolar. Bir önceki hafta bu rakam 123 milyar dolar olmuştu.

Aynı dönemde net rezervler ise 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise geçen hafta 6,14 milyar dolar artarak 237 milyar dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerde pariteden arındırılmış artış 5,4 milyar dolar.

Ancak hükümetin devreye aldığı kur korumalı TL vadeli mevduatların etsiyle önümüzdeki haftalarda döviz mevduatları tarafında düşüş bekleniyor.