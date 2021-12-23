Dolar 12 liranın altında

Dolar/TL’de kur korumalı TL mevduat ürününün açıklanmasının ardından pazartesi akşamından bu yana görülen düşüş devam ediyor. Dolar kuru bugün 12 liranın altını gördü.

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Kur korumalı TL mevduatlar, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlıyor.

Pazartesi günü 18,4’le rekor kıran dolar kuru bugün saat 11:00 itibarıyla 11,40’lı seviyelere kadar çekildi. Düşüşün yüzde 5’lere yaklaştığı gözlemleniyor.

20 liranın üzerine kadar çıkan avro/TL de bugün 13 liranın altını görmeyi başardı.

TL, Merkez Bankası’nın (MB) eylülden beri toplamda 500 baz puan faiz indirimine gitmesiyle 2021’in başından aralık ortasına kadar yüzde 50 değer kaybetmişti. Sene başında 7,30’lu seviyelerde bulunan dolar, eylül ayında ise 8,30 bandında hareket ediyordu.