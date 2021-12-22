Fitch’ten kur korumalı mevduat için ‘temkinli’ yorum

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, sürdürülebilirse TL’deki toparlanmanın ve dövize çevrilebilir mevduat sisteminin bankalar için olumlu olmasını bekliyor. Ancak Fitch’e göre programın kapsamı ve etkileri henüz belirsiz.

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TL, Merkez Bankası’nın (MB) eylülden beri toplamda 500 baz puan faiz indirimine gitmesiyle 2021’in başından aralık ortasına kadar yüzde 50 değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tasarruflarını değerlendirenlerin kurdaki yükselişten etkilenmemeleri için yeni bir sistem uygulanacağına yönelik açıklaması ise bu kaybın ancak yüzde 20’sini telafi edilebildi.

Fitch Ratings, 20 Aralık’ta duyurulan kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlarıyla düşen kur ve azalan dolarizasyonun sürdürülebilir olduğu müddetçe Türk bankaları için pozitif olacağını fakat duyurulan programın kapsamının, etkisinin ve uygulamasının belirsiz olduğunu söyledi.

Negatif reel faiz, para politikası belirsizlikleri ve enflasyon baskısının 2022 yılında kurdaki oynaklığın ana sebepleri olacağını belirten Fitch, yüksek seviyedeki refinansman gereklilikleri ve dolar mevduatları dolayısıyla Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu belirtti.

Türkiye’deki zorlu operasyonel ortamın, azalan güvenin ve Türk Lirası’nın daha fazla zayıflama ihtimalinin makroekonomik ve finansal istikrar için risk oluşturacağını belirten Fitch, bunun Türk bankalarının kredi profili için negatif olacağını ifade etti.