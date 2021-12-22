TESK başkanı: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızla indirmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ve akaryakıt gibi birçok alanda döviz kurlarını bahane ederek hızla zam yapanların aynı şekilde indirim yapmaları gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Atılan adımın ardından 18,4’lere kadar çıkan dolar kurunda 12,50’li seviyelere dönüş yaşanmıştı. Ancak kurun çıkış süreci fiyat etiketlerinde hızı bir değişim yaratmıştı.

Palandöken yazılı açıklamasında, piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Palandöken ayrıca gıda başta olmak üzere son birkaç ayda gelen zamların birçoğunun usulsüz ve döviz bahanesiyle yapıldığını kaydetti.

TESK genel başkanı “Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz” ifadelerini kullandı.