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Yaramazlara biraz batar!

İTO’dan üyelerine çağrı: Fiyatları düşürün

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üyelerine fiyatlarını indirme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni sisteme göre, eğer kurdaki artış, TL mevduattan fazla olursa, aradaki farkı devlet hesap sahibine ödeyecek. Sistemin duyurulmasının ardından hem dolar hem de avroda sert düşüş görüldü.


İTO Başkanı Avdagiç de üyelerine çağrı yaparak zamlanan fiyatların indirilmesini talep etti.

Oda başkanı, “Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı” diye konuştu.

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