‘Yeni ekonomik tedbirler’ açıklanınca 1 milyar dolar bozdurulmuş

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu başkanı ve Ziraat Bankası genel müdürü Alpaslan Çakar, yeni ekonomik sisteme girilmesinin ardından 1 milyar dolar bozdurulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni sisteme göre, eğer kurdaki artış, TL mevduattan fazla olursa, aradaki farkı devlet hesap sahibine ödeyecek. Türkiye’de gerçek kişilerin 3,4 trilyonluk dolar mevduatı var. Hesaplardaki paranın yüzde 64’ü döviz cinsinden.

Sisteme dair detay veren Çakar, internetten döviz satışının bugün artarak devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. TBB yöneticisi, yeni sistemin sadece gerçek kişiler için geçerli olacağını kaydetti.

Habertürk’e konuşan Çakar’ın verdiği detaylar şöyle:

* Sabah bizim şubeye geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olsun. Size belli bir vade vereceğiz. Buradaki vade konusu sizin tercihiniz çerçevesinde şekillenecek husus. O vade sonuna geldiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan paranızı değerlendiriyor olacağız. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız. Yabancı para mevduatınız bozdunuz, bugünkü kurdan yine belli bir vadeyle o ürünü aldınız. O ürünün vade tarihindeki kur bugünkü kur ya da o zamanki kur hangisi yüksekse o zamanki kurdan paranızı alırsınız.

‘Maliyeti devlet karşılayacak’

* Özel bankalar da modele dahil olabilecek. Birçok özel banka genel müdürü arkadaşımla konuştum, onlar da girecek. Buradaki maliyetin kamu bankaları ve ilgili bankalar tarafından karşılanması söz konusu değil. Bu maliyet Hazine tarafından karşılanacak. Buradaki bu ürün hane halkları için geçerli. Gerçek kişi müşteriler için geçerli.

* Ülkemizde tasarrufların ortalama vadesi 55 gün gibi bir oranda. Bu ürünle beraber ortalama vadenin de arttığını göreceğiz. 3-4 ay önce TL-yabancı para dengesi 52’ye 48 iken, şu anda 64’e 36. Üç-dört aylık bir oransal bozulma söz konusuydu. Ben kendi olağan mecrasına döneceği kanaatindeyim, bunu görmek gerekir. Kurdaki çözülmeyle enflasyona etki edeceğini düşünüyorum. Enflasyondaki azalmayla beraber faiz oranları ve genel ekonomik büyümeye, istihdama bir bütün olarak sirayet edeceğini düşünüyorum.

‘Kur dengeye gelecek’

* (Kurdaki düşüş kalıcı mı) Çok dışsal bir etki olmamak kaydıyla ben zaten ilk günden bu tarafa kurdaki bu yükselmenin rasyonel bir ekonomik temeli yoktu. Dolayısıyla kendi mecrasında bu ürün süreci hızlandıracak. Bu ürün olmasaydı yeniden bir dengeye geleceğini düşünüyordum. Bu ürünle makul bir dengeye geleceği kanaatindeyim.

İhracatçıya kur garantisi

* Merkez Bankamız herhangi bir ithalatçı müşterimiz üç ay sonra yapacağı ödemeyi bugünden gelip kur yükselebilir endişesiyle yabancı para almak zorunda değil. Merkez Bankası bugünkü kur üzerinden onun durumunu koruyacak.