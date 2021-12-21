Dolar ve avroda sert düşüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomik tedbirleri açıklamasının ardından döviz ve altında gerileme görüldü.
Dolar, dün akşam 18,3’ü görmesinin ardından ilk olarak 13 liranın altına çekildi. Bugün saat 07:45 itibariyle 13,5 liradan işlem gördü.
Avro 20,5’i görmesinin ardından yaklaşık yüzde 25’lik değer kaybı sonrası 15,2 bandına geriledi. 1000 lirayı aşan gram altına ise 770 lira seviyelerinde.
Piyasanın açılmasıyla saat 09:00 itibariyle dolar 12,15’e, avro 13,85’e, altın ise 750 liraya geriledi.