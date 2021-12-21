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Yaramazlara biraz batar!

Dövize endeksli TL mevduatta işlemler bugün açılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TL’yi özendirici yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntıları öğleden sonra açıklayacaklarını bildirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nebati’nin açıklamaları şöyle: “Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00’te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun.”


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Erdoğan şunları söylemişti: “Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.”

Açıklamanın ardından dolar kuru 18,36’lık tarihi seviyesinden 12 liralı seviyelere kadar çekildi. Bugün açılışla birlikte 11’li seviyeler görülürken dengelenme 13 liranın üzerinde.

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