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Yaramazlara biraz batar!

Dolar ve avroda düşüş yeniden hızlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomik tedbirleri açıklamasının ardından dün gece sert düşen dolar ve avro bugün öğle saatleri itibariyle yeniden hareketlendi.

Dolar kuru dün akşam 18,36’yı görmesinin ardından ilk olarak 12’li seviyelere kadar çekildi. Piyasa açılışıyla birlikte 11’li seviyelerin gelmesinin ardından ise dengelenme 13 liranın üzerinde oldu.


Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin dövize endeksli TL mevduatta işlemlerin bugün açılacağını söylemesinin ardından TL’de gün içi kazanç yüzde 5’in üzerine çıktı ve dolar 12,50’li seviyeleri gördü.

Avro ise dünkü 20,5’li seviyesinden 14,20’lere kadar indi.

Saat 13:00’te dolar/TL 12,57, avro/TL 14,22 seviyesinden işlem gördü.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Erdoğan şunları söylemişti: “Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.”

İktidar cephesi söz konusu hamleyle 2001 krizinden bu yana ilk kez yüzde 60’ları aşan döviz mevduatlarının çözülebileceğine inanıyor. Bazı ekonomist ve iktisatçılara göre ise sistem aslında ‘örtülü bir faiz artışı.

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Tıbbi cihaz üreticileri: Müteahhitlere hazırlanan düzenleme bize de yapılsın

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir yazı yazarak, tıbbi cihaz sektörünün ödeme, kur farkı ve tasfiyeye ilişkin sorunlarının ivedi olarak çözüme kavuşturulmasını talep etti. Federasyon, müteahhitler için hazırlanan fiyat farkı düzenlemesinin sektörleri için de yapılmasını istedi.

Ekonomistler yanıtladı: Döviz kuru neden düştü?

Piyasa koşullarına uygun olmayan faiz indirimleriyle birlikte rekorlar kıran döviz kuru bu akşam uluslararası piyasalarda sert düşüşler yaşadı. Haftanın ilk gününde 18 liranın üzerine çıkarak yeni rekorlar kıran dolar/TL kuru 12,93’e kadar geriledi. Avro ise son işlem gününde 18,45 TL’den işlem görürken, bugün 20,30’un üstüne ulaştı. Saat 22.39 itibariyle ise 14,68’den işlem görüyor.