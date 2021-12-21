Dolar ve avroda düşüş yeniden hızlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomik tedbirleri açıklamasının ardından dün gece sert düşen dolar ve avro bugün öğle saatleri itibariyle yeniden hareketlendi.

Dolar kuru dün akşam 18,36’yı görmesinin ardından ilk olarak 12’li seviyelere kadar çekildi. Piyasa açılışıyla birlikte 11’li seviyelerin gelmesinin ardından ise dengelenme 13 liranın üzerinde oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin dövize endeksli TL mevduatta işlemlerin bugün açılacağını söylemesinin ardından TL’de gün içi kazanç yüzde 5’in üzerine çıktı ve dolar 12,50’li seviyeleri gördü.

Avro ise dünkü 20,5’li seviyesinden 14,20’lere kadar indi.

Saat 13:00’te dolar/TL 12,57, avro/TL 14,22 seviyesinden işlem gördü.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Erdoğan şunları söylemişti: “Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.”

İktidar cephesi söz konusu hamleyle 2001 krizinden bu yana ilk kez yüzde 60’ları aşan döviz mevduatlarının çözülebileceğine inanıyor. Bazı ekonomist ve iktisatçılara göre ise sistem aslında ‘örtülü bir faiz artışı.‘