TGS’nin açtığı davayı Hürriyet kaybetti: Gazeteciler tazminat kazandı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 45 gazeteciyi tazminatsız olarak işten çıkardığı gerekçesiyle Hürriyet gazetesine açtığı davayı kazandığını duyurdu.

Fotoğraf: TGS

Doğan Holding’den Demirören Holding’e geçen Hürriyet’te Ekim 2019’da çok sayıda gazeteci evlerine yollanan tebligatla tazminatsız şekilde işten çıkarılmıştı. TGS de gazeteye dava açmıştı.

Sendikanın açıklamasına göre TGS üyesi oldukları için işten atılan gazetecilerin 22’si işe iade edilirken, 12 maaş da sendikal tazminat kazandı.

TGS’nin açıklamasında süreç şöyle anlatıldı: “2019 yılında örgütlenme çalışmalarına başladığımız ve çoğunluğu sağlayarak Kasım 2019’da yetki tespiti istediğimiz Hürriyet gazetesinde 45 gazeteci işten atılmış ve işverenin yetkiyi engellemek için hileli işçi alımını görmeyen Çalışma Bakanlığı da sendikanın yetkisini vermemişti.

Evlerine gelen tebligatla işten atıldıklarını öğrenen gazeteciler adına sendika hem işe iade hem alacak hem de sendikal tazminat davası açmıştı. TGS ayrıca yetkisinin gasp edilmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na karşı da yetki davası açmıştı.”