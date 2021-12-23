CHP’li Yavuzyılmaz belgeyle sordu: Salı sabahı 3,65’ten dolar alıp satanlar kim?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 20 Aralık’ta 18,36 liraya kadar yükselen doların 21 Aralık sabahı borsada anormal bir şekilde 3,65 liraya kadar satışının yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası Türk Lirası mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın ödeneceğini açıklamasının ardından, döviz kurlarında rekor düşüşler görülmüştü. Düşüşün nasıl yaşandığıysa tartışma konusu.

20 Aralık’ta 18,36 lirayı gören doların, 21 Aralık sabahı borsada anormal bir şekilde 3,65 liraya kadar satışının yapıldığını tespit ettik.



Vurgunun belgesi⬇️



Kaynak:MATRiKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. pic.twitter.com/l29ayHyoOQ — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 23, 2021

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri’ne ait raporları paylaşan Yavuzyılmaz, ”3,65 liradan zararına dolar satanlar kimler, hangi kurumlar? 3,65 liradan dolar alarak devasa kar elde edenler kimler” sorularını ortaya attı.