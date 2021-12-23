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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Merc’in ürettiği Covid-19 ilacını onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD’li ilaç firması Merc’in Covid-19’a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca ‘acil kullanım’ onayı verdi.

Fotoğraf: Reuters

FDA’nın açıklamasında Covid-19’a karşı etkisi ispatlanan ikinci hap olarak Merc firmasının ürettiği Molnupiravir ilacının da Omicron varyantıyla mücadele için onaylandığı duyuruldu.


Açıklamada, acil kullanım izninin yaşlılar, obezlik ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları olanlar da dahil olmak üzere Covid-19 belirtileri olan tüm yetişkinleri kapsadığı belirtildi.

Pfizer’ın Paxlovid ilacının onaylanmasından bir gün sonra alınan kararla hastaların eczanelerden alarak evde kullanabileceği Molnupiravir, Covid-19’a karşı ağızdan alınan ikinci tedavi yöntemi olarak kayıtlara geçti.

New Jersey merkezli Merck firması 11 Ekim’de Covid-19’a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA’ya başvurmuştu.

Britanya, Merck’in ürettiği Molnupiravir isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

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