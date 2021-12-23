Altın ve dövizde iki farklı fiyat ortaya çıktı

Hükümetin kur talebine yönelik adımları sonrası Kapalıçarşı ve bankalar piyasasında iki farklı kur fiyatı ortaya çıktı. Kapalıçarşı ve bankalar arasındaki döviz fiyatları arasında 40 kuruşa varan farklar gözlemleniyor.

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Dünya’nın aktardığına göre TL mevduata yönelik kur farkı ödemesi döviz kurlarında işlem hacmini daha arttırdı. Bankalarda işlemlerin daha uzun sürmesi ve volatilitenin fiyat vermeyi güçleştirmesi nedeni ile Kapalıçarşı’ya yönelen vatandaş döviz bürolarında talebi katladı.

Bu yüksek talep ise Kapalıçarşı fiyatlarının bankaların verdiği fiyatın üzerine çıkmasına neden oldu.

Üç hafta öncesine kadar bankaların döviz alış fiyatının Kapalıçarşı’nın satış fiyatına eşit olduğunu dile getiren Kapalıçarşı esnafı ve sektör uzmanları, şimdi durumun değiştiğini ve artık bankaların alış fiyatının, Kapalıçarşı’nın satış fiyatının üzerinde işlem gördüğünü belirtti. Önceki gün dolarda 40-50 kuruşa kadar çıkan farkın dün itibariyle biraz daha düştüğünü dile getiren uzmanlar, altında ise önceki gün 50 TL’ye kadar çıkan farkın dün itibariyle 25 TL’ye gerilediğini anlattı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’ün değerlendirmeleri şöyle: “Hem altın hem de döviz Kapalıçarşı’da daha pahalı. Yaşanan hareketlilik nedeniyle artan talebin fiziki işlemlerin daha kolay olduğu Kapalıçarşı’ya kayması bu farkın oluşmasına yol açtı. Önceki gün ekonomik tedbir paketinin açıklanması sonrası Kapalıçarşı’da fark daha da yükseldi. Dolarda bankadan satış 12,60 TL iken Kapaıçarşı’da 12,90 TL idi. Altında da aynı şekilde. Gram altında da fark 50 TL’ye kadar çıkmıştı. Şimdi 25 TL.“

Kapalıçarşı’da hizmet veren Marmara Döviz yetkilisi ise şunları söyledi: “Bankada fiziki işlemler uzun sürüyor. Fiyat ve makas da daha yüksek. O nedenle bankadan çıkanlar buraya geliyor. İlk düşüşün yaşandığı gün döviz işlemleri çok yükseldi. Bugün ise altında çok fazla işlem söz konusu. Vatandaşın döviz ve altın talebi sürüyor. Pozisyon kapatmak için gelenler var. İşlemler burada daha hızlı olduğu ve daha düşükten gerçekleştiği için burası daha fazla tercih ediliyor.“