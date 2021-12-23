Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Covid-19′ testi pozitif çıktı.
Haberi cumhurbaşkanlığı duyurdu.
Yaramazlara biraz batar!
Matrix serisinin dördüncü filmi Matrix Resurrections Cuma günü Türkiye’de gösterime giriyor. Peki bir döneme damgasını vuran bilimkurgu serisi gerçek dünyaya dair hangi kehanetleri bugüne miras bıraktı?
Dolar/TL’de kur korumalı TL mevduat ürününün açıklanmasının ardından pazartesi akşamından bu yana görülen düşüş devam ediyor. Dolar kuru bugün 12 liranın altını gördü.
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için ikinci rakamı açıkladı.
Japonya’da yemek tadı veren ‘yalanabilir’ ekranlı televizyon geliştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün ‘Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı’ sistemi ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin yaklaşık 45 dakikalık sunum yaptı.