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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Covid-19′ testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: AA

Haberi cumhurbaşkanlığı duyurdu.

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Dolar/TL’de kur korumalı TL mevduat ürününün açıklanmasının ardından pazartesi akşamından bu yana görülen düşüş devam ediyor. Dolar kuru bugün 12 liranın altını gördü.