Nebati: Cumhurbaşkanımızın manifestosuyla üç günde istikrarı sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Finansal istikrarı üç günde, cumhurbaşkanımızın manifestosuyla sağladık” dedi.

NTV yayınında soruları cevaplayan bakanın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Herkes kendi tuttuğu yolda ilerliyor, bazen değişim gerek.

* Bu model içerisinde biz yüksek teknoloji üssü olmak istiyoruz. Biz büyük endüstri bölgeleriyle her türlü ihtiyacın yalnızca Türkiye değil yakın çevresine sağlandığı bir üs haline gelmek istiyoruz.

* Sıcak paradan ziyade doğudan yatırımın gelmesini istiyoruz. Sıcak parayla dilediğiniz şekilde manipüle edebiliyorsunuz, ülke iktidarlarını tehdit edebilecek boyuta gelebiliyor. Biz bu yolu kapatıyoruz.

* (Dolarda yaşanan düşüş) Düne kadar yüksek faiz kesin çözümüdür diyenlere de tokat gibi bir cevap oldu. Yüksek faiz söylemi de aslında öğretilmiş bir yanlıştır. (Diken notu: Birçok ekonomiste göre Türkiye’deki yeni model ‘örtülü bir faiz artırımı.’

* Bundan yapılacak olan şey, Türkiye’nin bu imkanlarına kısa sürede uyum sağlayacak sektörleri öne çıkarmak.

* Kurumlar, kuruluşlar ve bu modele karşı çıkanlar bile modeli savunuyor. Başardık.

* Türkiye altını seviyor. Türk kadını altını seviyor. Dolayısıyla yastık altında kalmasının ekonomiye katkısını bırakın kendisine de katkısı yok.