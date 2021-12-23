ABD’li yetkili: Türkiye’de tutuklanan kişi diplomatımız değil

Bir ABD’li yetkili, Türkiye’de tutuklanan kişinin kendilerinin diplomatı olmadığını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, birisine 10 bin dolar karşılığında sahte pasaport verdiği gerekçesiyle ABD’nin Beyrut konsolosluğunda görevli kişinin tutuklandığını açıklamıştı.
Reuters haber ajansına konuşan ABD’li yetkili, tutuklamaya dair detay vermekten kaçındı.
Yetkili, “ABD’nin bir vatandaşının Türkiye’de gözaltına alındığının farkındayız. Bu şahıs ABD’nin diplomatı değildir. Uygun konsolosluk hizmetlerini sağlamaktayız” ifadesini kullandı.