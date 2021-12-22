İstanbul Havalimanı’nda ABD’li bir diplomat tutuklandı

İstanbul Havalimanı’nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu bir kişiye 10 bin dolar karşılılığında sahte pasaport çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ABD’nin Beyrut konsolosluğunda görevli kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında 11 Kasım 2021 tarihinde saat 17:00 sıralarında sahte pasaportla İstanbul Havalimanı’ndan Almanya’ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S.’nin pasaport noktasında yapılan kontrollerinde başka bir şahsa ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalıştığının tespit edildiği aktarıldı.

R.S.’nin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun ABD’nin Beyrut konsolosluğunda diplomat olarak görev yapan D.J.K. isimli şahsa ait olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, kamera görüntüleri incelemesinde, ‘iki şüphelinin havalimanı içerisinde buluşarak burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriyeli R.S’nin, Amerikalı diplomat D.J.K‘den pasaportu aldığının anlaşıldığı’ kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre açıklamada, iki şüphelinin de gözaltına alındığı ifade edilerek, şu bilgiler paylaşıldı: “Yapılan üst aramasında ise Amerikan vatandaşı D.J.K. isimli şahıstan zarf içerisinde 10 bin dolar ve yine kendi adına ait diplomatik pasaport çıkmıştır. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu R.S. isimli şahıs hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakılmıştır. Amerikan vatandaşı olan D.J.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.”